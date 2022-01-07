Kim Milyoner Olmak İster’de basit matematik sorusunu bilemedi! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının elendiği o soru! | Video

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geceyee damga vuran bir an yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Elif Karagöz adlı yarışmacı, karşısına çıkan basit bir matematik sorusunda önce joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkı da soruya yanlış cevap verince Karagöz, yarışmaya yanlış cevap vererek elendi. İşte ayrıntılar!