Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala… | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala… | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala… | Video

01.11.2021 | 00:02

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OTOMATİK OYNAT

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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Seyfettin Ersan Erol adlı yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, İmirzalıoğlu’nun sunduğu yarışmada büyük ödüle 3 adım kala verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. İşte herkesi heyecanlandıran o cevap!

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