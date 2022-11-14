Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle iki adım kala karşısına çıkan soru şaşırttı! Yarışmacıdan flaş hamle! | Video
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ATV’nin ilgiyle izlenen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara geldi. Yeni bölümüyle yine izleyicileri ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğa Eskier, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı eğer soruya doğru cevap verseydi 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanacaktı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!