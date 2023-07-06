Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar! | Video
ATV ekranlarının reytingleri altüst eden yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yayınlanan bu bölümde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Filiz Balemen, karşısına çıkan soru sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran o an!
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