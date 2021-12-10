‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', artık yeni günü olan Cuma günleri izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir değişikliğe gidilerek yarışmanın para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Bugün yayınlanan bölüme Canan Ayaz damga vurdu. Yarışmaya katıldığında kendini tanıtan ve ehliyet dersi verdiğini söyleyen Canan Ayaz, trafik sorusunda elenerek herkesi şaşırttı. İşte geceye damga vuran o an!