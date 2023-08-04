Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası… | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası… | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası… | Video

04.08.2023 | 00:03

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla ilgi topladı. Yarışmada cevabı bilmeyen yarışmacı, şansını kullanında olanlar oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu!

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Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası… | Video 02:17
Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası… | Video 04.08.2023 | 00:04
Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası… | Video 04:08
Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası… | Video 04.08.2023 | 00:03
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