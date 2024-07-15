Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı!
ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Kartal Akcan, başarılı bir performans sergiledi. İkinci baraj sorusuna kadar ulaşan yarışmacının baraj sorusunda karşısına çıkan soru yarışmacıyı zorladı. Doğru cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, hayalindeki mesleği yarışmacı ve izleyicilerle paylaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!
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