Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sorusu! İşte doğru cevaptan sonra yaşanan o diyalog | Video
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ATV’nin sevilen reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Haftada iki gün yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu şaşırtan soru geldi. Soruda kendi ismini gören ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, kahkahaya boğuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!