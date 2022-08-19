Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! | Video

19.08.2022 | 22:44

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ATV’nin reyting rekortmeni programları arasında yerini alan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileriyle buluştu. Haftada iki gün Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yayınlanan bu yeni bölümde yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’na önce ‘Ezel Bey’ ardından da ‘Kenan Bey’ diye seslendi. Ünlü sunucu ise yarışmacıya gülerek tepki verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!

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