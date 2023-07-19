Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren soru! İşte geceye damga vuran o anlar! | Video
ATV'nin ve dünyanın ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı Mahbup Reyhan’ın karşısına çıkan soru ünlü sunucu dahil herkesi güldürdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!
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