Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdıran olay! Sakız çiğneyerek yarışmaya katıldı: "Stresimi alıyor" | Video
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdıran olay! Sakız çiğneyerek yarışmaya katıldı:

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdıran olay! Sakız çiğneyerek yarışmaya katıldı: "Stresimi alıyor" | Video

01.12.2022 | 11:26

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ATV ekranlarına gelen dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de damga vuran bir olay yaşandı. Ağzında sakızla çıkan 19 yaşındaki yarışmacı Alper Duran Dinçer, şaşkınlık yarattı. Sakızın stresini aldığını söyleyen Dinçer'e yanıt veren sunucu Kenan İmirzalıoğlu, ağzındaki sakızı çıkarmak istemeyen yarışmacıya "Aikido hocalarının karşısında çiğneyebiliyor musun? Çeneye destekli bir şey gelir" demesi gülüşmelere sebep oldu.

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