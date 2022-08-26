Kim Milyoner Olmak İster’de mali müşavir matematik sorusunda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! | Video

Dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Haftada iki gün Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç bir an yaşandı. Mali müşavir olan Emine Küp isimli yarışmacı, matematik sorusunda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!