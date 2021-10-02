Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de matematik şampiyonu tıp fakültesi öğrencisine büyük şok! Böyle elendi...
Kim Milyoner Olmak İster'de matematik şampiyonu tıp fakültesi öğrencisine büyük şok! Böyle elendi...

Kim Milyoner Olmak İster'de matematik şampiyonu tıp fakültesi öğrencisine büyük şok! Böyle elendi...

02.10.2021 | 10:16

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atv'nin izlenme rekroları kıran yarışma programı Kim milyoner Olmak İster'de uluslararası matematik yarışmasında derecesi olan tıp fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz beklenmedik soruda böyle elendi...

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