Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Berk Can İşbilen isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. İkinci baraj sorusuna kadar gelen yarışmacının karşısına Osmanlı sorusu çıktı. Yarışmacı, joker hakkı kalmadığı için verdiği kararla izleyicileri şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an anlar!
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