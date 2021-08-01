‘Kim Milyoner Olmak İster’de 'Pazartesi' sorusu yarışmacının başını yaktı! | Video

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Mahmut Alemdar isimli yarışmacı, 15 bin barajına kadar ulaştı. Alemdar karşısına çıkan 30 bin değerindeki soru karşısında risk almak istediğini dile getirdi. Risk alan yarışmacı, elendi.