Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı!
ATV’nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazar günü ekranlara geldi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bugün başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan İrem Molluhasanoğlu isimli yarışmacı henüz ilk baraj sorusunda heyecanına yenilerek kolay bir soruda neredeyse eleniyordu. Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!
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