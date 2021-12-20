Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de yarışma heyecanı joker haklarını unutturdu! Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışma heyecanı joker haklarını unutturdu! Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışma heyecanı joker haklarını unutturdu! Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! | Video

20.12.2021 | 00:11

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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam başarılı performanslar yer aldı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan Mustafa Polat, yarışma heyecanına yenik düştü. Yarışmacı, joker hakkı olduğunu unutarak soruya yanlış cevap verdi. İşte ayrıntılar!

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