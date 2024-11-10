Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an!
ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacıların bu hafta başarılı performansları izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Milyoner’e katılan Orkun Şatana isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Yarışmacı, henüz üçüncü soruda soruyu yanlış anladı ve verdiği cevapla hem izleyicileri, hem de Oktay Kaynarca’yı oldukça şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!
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