Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken… | Video

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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ilginç bir an yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 28 yaşındaki Kenyalı Fardousa Abulahe Adone adlı yarışmacı, Kenya’dan Türkiye’ye uzanan hikayesiyle herkesin dikkatini çekti. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı adım adım 1 milyonluk soruya kadar yaklaşırken 7’nci soruda elendi. Ancak ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışma sonunda yarışmacıyı tebrik etti. İşte ayrıntılar!