Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabı doğru tahmin etmişti! 1 milyon liralık soruya bir adım kala… | Video

Dünyanın en çok kazandıran ve reytingleri altüst eden yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı adeta programa damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de Mert Ali Tahtalı isimli yarışmacı, 1 milyon liralık soruya sadece bir adım kala cevabı doğru tahmin etmesine rağmen yarışmada verdiği karar ile şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!