Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!
ATV’nin beğeniyle izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, verilen aranın ardından izleyicisiyle bugün yeniden buluştu. Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Sena Erol isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Ancak yarışmacı üçüncü soruda heyecanlanarak kolay bir matematik sorusuna doğru cevap veremedi.
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