Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı görünce yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! | Video
Dünyanın ilgiyle izlenen ve en çok kazandıran reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yarışmacı Abdullah Eren Oran’ın soruya verdiği yanlış cevap yarışmaya damga vurdu. Soruya yanlış cevap veren yarışmacı, adeta yıkıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:51
02:31
Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video 02.04.2023 | 23:10
01:00
İstanbul'da yaşanan hırsızlıklar kamerada | Video 02.04.2023 | 13:22
03:55
"Anlatmaya gerek yok" dedi, bu kez karlı dağı heyecanla anlattı | Video 02.04.2023 | 13:22
02:56
02:25
Maltepe’de dev kaya kabusu! Parça parça düşüyor | Video 02.04.2023 | 10:44
06:17
Bebek bezli yavru ayı Yogi evin maskotu oldu | Video 02.04.2023 | 10:26
00:21
Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video 02.04.2023 | 10:26
03:49
Heyelandan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 02.04.2023 | 10:26
02:42
Depremzedelere günlük 500 ton odun desteği | Video 02.04.2023 | 10:26
02:43
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga | Video 02.04.2023 | 10:02
01:56
Sultangazi'de yaşanan hırsızlıklar güvenlik kamerasında | Video 02.04.2023 | 10:02
04:16
00:57
Motoruyla drift atıp polisten kaçan sürücü kamerada | Video 02.04.2023 | 08:42
04:13
01:05
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem | Video 02.04.2023 | 08:42
08:04
10:39
00:29
Jandarmadan göçmen operasyonu: Bin 353 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01.04.2023 | 16:49
01:01
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01.04.2023 | 16:45