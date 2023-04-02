Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı görünce yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! | Video

Dünyanın ilgiyle izlenen ve en çok kazandıran reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yarışmacı Abdullah Eren Oran’ın soruya verdiği yanlış cevap yarışmaya damga vurdu. Soruya yanlış cevap veren yarışmacı, adeta yıkıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!