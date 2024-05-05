Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi!
ATV’nin ilgiyle izlenen, dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’de bu hafta ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenildi. Yarışmacı ilk ve kolay soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!
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