Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar!
ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’e katılan Ayla Can isimli yarışmacı, ikinci soruda elenerek herkes şaşırttı. Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!
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