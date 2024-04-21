6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar!
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar!

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar!

21.04.2024 | 21:20

ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’e katılan Ayla Can isimli yarışmacı, ikinci soruda elenerek herkes şaşırttı. Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Drift yapan sürücüye 38 bin TL ceza | Video 00:18
Drift yapan sürücüye 38 bin TL ceza | Video 22.04.2024 | 09:27
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 01:56
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 22.04.2024 | 09:27
Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 01:07
Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 22.04.2024 | 09:27
Alanya’da drift yapan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza | Video 00:23
Alanya’da drift yapan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza | Video 22.04.2024 | 09:27
Tarım işçilerini taşıyan servis uçuruma düşüp yandı: 3 ölü, 18 yaralı | Video 00:14
Tarım işçilerini taşıyan servis uçuruma düşüp yandı: 3 ölü, 18 yaralı | Video 22.04.2024 | 09:21
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 01:56
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video 22.04.2024 | 08:44
Ataşehir’de kontrolden çıkan tır park halindeki 2 tıra çarptı: 1 yaralı | Video 04:20
Ataşehir’de kontrolden çıkan tır park halindeki 2 tıra çarptı: 1 yaralı | Video 22.04.2024 | 08:42
Bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 4 yaralı | Video 02:10
Bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 4 yaralı | Video 22.04.2024 | 08:42
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar! 01:39
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar! 21.04.2024 | 21:21
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar! 07:04
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacının şoke olduğu anlar! 21.04.2024 | 21:20
Hurdacı kılığına giren polis, uyuşturucu tacirini şoka uğrattı | Video 00:29
Hurdacı kılığına giren polis, uyuşturucu tacirini şoka uğrattı | Video 21.04.2024 | 16:02
İstanbul’dan Uludağ göründü | Video 01:49
İstanbul’dan Uludağ göründü | Video 21.04.2024 | 14:26
Bakkalda sopalı dayak kamerada | Video 01:55
Bakkalda sopalı dayak kamerada | Video 21.04.2024 | 14:26
4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı | Video 01:42
4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı | Video 21.04.2024 | 13:06
Bursa’da inanılmaz olay! İmplant tedavisinde vida beynine saplandı | Video 06:41
Bursa'da inanılmaz olay! İmplant tedavisinde vida beynine saplandı | Video 21.04.2024 | 12:27
Küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi | Video 00:15
Küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi | Video 21.04.2024 | 12:27
Seyir halindeki otomobile şahin indi, sürücüsü o anları anlattı | Video 01:53
Seyir halindeki otomobile şahin indi, sürücüsü o anları anlattı | Video 21.04.2024 | 11:06
İstanbul’da film gibi olay! Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı | Video 01:57
İstanbul’da film gibi olay! Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı | Video 21.04.2024 | 11:06
İBB tarafından kaderine terk edilen Yoros Kalesi can çekişiyor | Video 06:10
İBB tarafından kaderine terk edilen Yoros Kalesi can çekişiyor | Video 21.04.2024 | 10:39
Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:09
Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 21.04.2024 | 09:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA