Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!
ATV ekranlarının beğeniyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster’e bu hafta katılan bir yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı. Yarışmaya katılan Abdullah Palazoğlu, İsrail’de akademisyen olarak çalıştığını dile getirdi. Palazoğlu, “Yaşanan vahşeti bizzat görünce istifa ettim. Ülkeme geri döndüm” dedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!
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