Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video

25.07.2023 | 23:02

ATV'nin ve dünyanın ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla ilgiyle izlendi. Yarışmacı, ikinci barajı aştı ve milyonluk soruyu görmesine bir soru kalırken verdiği kararla şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran o anlar!

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