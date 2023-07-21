Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının şıklara yorumu geceye damga vurdu: Sakatat ismi gibi! | Video

ATV'nin ve dünyanın ilgiyle izlenen, en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı Seda Karakartal isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusu sonrası karşısına çıkan şıkları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının şıklara yaptığı o yorum!