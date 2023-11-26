Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkını seçince…

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve en çok para kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar güne damga vurdu. Yarışmaya katılan Tahir Akay isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı ikinci baraj sorusunu da geçtikten sonra karşısına çıkan film sorusunda Kenan İmirzalıoğlu’nun da yer aldığı şıkkı seçti ve büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 200 bin TL’lik o soru!