Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu’nun olduğu şıkkını seçince…
ATV'nin ilgiyle takip edilen ve en çok para kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar güne damga vurdu. Yarışmaya katılan Tahir Akay isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı ikinci baraj sorusunu da geçtikten sonra karşısına çıkan film sorusunda Kenan İmirzalıoğlu’nun da yer aldığı şıkkı seçti ve büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 200 bin TL’lik o soru!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:30
02:34
İzmir'de şiddetli dalgalar tekneyi parçaladı | Video 26.11.2023 | 16:37
01:16
02:47
Meteoroloji 76 il için uyardı! Sağanak ve fırtına devam edecek mi? | Video 26.11.2023 | 15:46
02:29
Uçan çatının altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 26.11.2023 | 15:09
03:27
Sevgilisini yoldan çıkarttı diye bacağından vurdu | Video 26.11.2023 | 13:02
01:06
01:01
Su samurlarının balık keyfi kamerada | Video 26.11.2023 | 12:19
02:13
Esenyurt’ta düğün magandaları havaya ateş edince ortalık karıştı | Video 26.11.2023 | 10:57
01:36
İstanbul'da fırtınada uçan çatı otomobillerin üstüne düştü | Video 26.11.2023 | 08:35
00:21
Kavgayı izleyen genci “Ne bakıyorsun?” diyerek vurdu | Video 26.11.2023 | 08:36
02:05
İzmir’de deniz taştı, ev ve iş yerlerini su bastı | Video 26.11.2023 | 08:35
03:02
Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video 26.11.2023 | 08:37
01:27
İzmir’de otoparkı su bastı, lüks araçlar sular altında kaldı | Video 26.11.2023 | 08:35
01:54
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video 26.11.2023 | 08:35
01:47
Traktör römorkuna çarpan otomobili sürücüsü yaralandı | Video 25.11.2023 | 16:35
01:01
İzmir açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 16:43
02:38
Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü! | Video 25.11.2023 | 16:34
02:58
00:28
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video 25.11.2023 | 14:10