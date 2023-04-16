Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan soru! Kim Milyoner Olmak İster’de zamanı fark etmeyince… | Video
Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin ilgiyle izlenen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacı Sema Özçaybaşı heyecandan zamanı fark etmeyince soruya cevap veremedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının elenme anı!
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