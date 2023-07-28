Kim Milyoner Olmak İster’deki şampiyonluk sorusu geceye damga vurdu! | Video

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla ilgiyle izlendi. Yarışmacı karşısına çıkan spor sorusunda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!