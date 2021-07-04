‘Kim Milyoner Olmak İster’den elenen yarışmacının verdiği tepki geceye damga vurdu! | Video
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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde yarışmacı Sude Kılıçkaya, soruya verdiği yanlış cevap sonrası verdiği tepkiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.