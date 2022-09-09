Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! | Video
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ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün izleyicileri ile buluştu. Her hafta olduğu gibi ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Erol Yılmaz, programda sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. İşte o anlar!