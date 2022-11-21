Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Sorunun içinde doğru cevabı bulamayınca sosyal medyanın diline düştü! | Video

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta pazar günü yine başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara geldi. Yeni bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Kim Milyoner Olmak İster’de, yarışmacılar başarılı performans sergiledi. Yarışmaya katılan yarışmacılardan Dilara Tayfun, sorunun içerisinde bulunan doğru cevabı bulamayınca sosyal medyanın diline düştü. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de gece boyu yaşananlar!