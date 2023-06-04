Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Baraj sorusunda yüzde 99’luk oranı görünce şaşkınlığını gizleyemedi… | Video
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Baraj sorusunda yüzde 99’luk oranı görünce şaşkınlığını gizleyemedi… | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Baraj sorusunda yüzde 99’luk oranı görünce şaşkınlığını gizleyemedi… | Video

04.06.2023 | 22:19

ATV’nin ve dünyanın ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı ikinci soruda kullandığı joker sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!

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