Video Yaşam ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video
18.07.2021 | 00:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 01:03
‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 18.07.2021 | 00:20
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 06:06
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 17.07.2021 | 22:50
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 00:36
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 17.07.2021 | 21:04
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 01:18
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 17.07.2021 | 19:48
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 04:43
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 17.07.2021 | 18:27
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 00:57
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 17.07.2021 | 18:35
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 04:15
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 17.07.2021 | 18:19
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 01:35
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 17.07.2021 | 17:56
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 04:24
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 17.07.2021 | 17:22
SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada 01:00
SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada 17.07.2021 | 16:03
Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı! 00:43
Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı! 17.07.2021 | 15:49
Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı 02:54
Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı 17.07.2021 | 15:37
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 00:58
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 17.07.2021 | 15:22
İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı! 01:52
İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı! 17.07.2021 | 14:27
SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Büşra Büyükşen olayındaki cinayet itirafında flaş gelişme! Her yerde aranıyor... Vahşetin sebebi... 02:41
SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Büşra Büyükşen olayındaki cinayet itirafında flaş gelişme! Her yerde aranıyor... Vahşetin sebebi... 17.07.2021 | 13:56
İstanbul'da Yok artık dedirten görüntü! Ağzıyla martı besleyen vatandaş kamerada... 07:27
İstanbul'da "Yok artık" dedirten görüntü! Ağzıyla martı besleyen vatandaş kamerada... 17.07.2021 | 11:00
İstanbul Arnavutköy'de İSKİ’ye ait şantiye alanında iskele devrildi: 3 işçi ağır yaralandı 01:54
İstanbul Arnavutköy'de İSKİ’ye ait şantiye alanında iskele devrildi: 3 işçi ağır yaralandı 17.07.2021 | 13:33
Isparta'da 169 kiloluk kurbanlık teke görenleri şaşırtıyor! 04:06
Isparta'da 169 kiloluk kurbanlık teke görenleri şaşırtıyor! 17.07.2021 | 12:02
SON DAKİKA: Rize'deki sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Evi parçalayarak sürükledi vatandaşlar böyle kaçtı... 01:58
SON DAKİKA: Rize'deki sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Evi parçalayarak sürükledi vatandaşlar böyle kaçtı... 17.07.2021 | 12:12
Müge Anlı'daki Büyükşen ailesi olayında cinayet itirafı sonrası Dr. Osman Büyükşen böyle gözyaşlarına boğuldu! 00:44
Müge Anlı'daki Büyükşen ailesi olayında cinayet itirafı sonrası Dr. Osman Büyükşen böyle gözyaşlarına boğuldu! 17.07.2021 | 12:10

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde 22 yaşındaki yarışmacı Ayşe Dalmaz, elendiği sorunun doğru cevabı sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA