‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde 22 yaşındaki yarışmacı Ayşe Dalmaz, elendiği sorunun doğru cevabı sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.