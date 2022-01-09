Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video

09.01.2022 | 22:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 04:50
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 09.01.2022 | 22:20
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video 00:57
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video 09.01.2022 | 22:44
Donan göl üzerinde futbol keyfi | Video 00:25
Donan göl üzerinde futbol keyfi | Video 09.01.2022 | 21:18
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi | Video 00:51
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi | Video 09.01.2022 | 20:41
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın | Video 04:48
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın | Video 09.01.2022 | 17:46
Antalya’da tramvayın altında kalan kadın ağır yaralandı | Video 03:05
Antalya'da tramvayın altında kalan kadın ağır yaralandı | Video 09.01.2022 | 17:09
Samsun’da iş kazası! Kereste makinesinin pervanesi boynunu kesti | Video 01:13
Samsun'da iş kazası! Kereste makinesinin pervanesi boynunu kesti | Video 09.01.2022 | 15:58
Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu | Video 01:15
Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu | Video 09.01.2022 | 15:58
Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 01:02
Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 09.01.2022 | 15:48
Sultangazi’de babasından dayak yiyen çocuk 4’üncü kattan atladı | Video 01:16
Sultangazi'de babasından dayak yiyen çocuk 4'üncü kattan atladı | Video 09.01.2022 | 15:48
Kaybolan zihinsel engelli adam 15 saatin sonunda bulundu | Video 01:28
Kaybolan zihinsel engelli adam 15 saatin sonunda bulundu | Video 09.01.2022 | 15:46
Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada | Video 00:25
Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada | Video 09.01.2022 | 15:47
Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı: Onlar şurup dedi | Video 02:02
Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı: "Onlar şurup" dedi | Video 09.01.2022 | 15:35
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti | Video 04:31
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti | Video 09.01.2022 | 15:01
18 yaşındaki tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada | Video 01:06
18 yaşındaki tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada | Video 09.01.2022 | 15:01
Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu | Video 00:18
Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu | Video 09.01.2022 | 15:24
“Turist” süsü vererek iş yerlerini soydu... Kısa sürede yakalandılar | Video 00:30
“Turist” süsü vererek iş yerlerini soydu... Kısa sürede yakalandılar | Video 09.01.2022 | 14:30
Hepsini piyasaya sürecekti! Serum şeklinde uyuşturucularla yakalandı 00:28
Hepsini piyasaya sürecekti! Serum şeklinde uyuşturucularla yakalandı 09.01.2022 | 14:29
Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü | Video 01:03
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü | Video 09.01.2022 | 12:34
Kar manzarası ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 03:45
Kar manzarası ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 09.01.2022 | 12:34

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ilginç bir an yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Öznur Özdemir, hayat hikayesiyle yarışmaya damga vuran isimlerin arasında yer aldı. 2011 yılında beyin ameliyatı geçiren Milyoner yarışmacısı, hayatının dönüm noktasını anlattı. Yarışmacının güldüren klarnet detayı ve yaşadıkları, ünlü sunucuya ve seyircilere hem duygusal anlar yaşattı, hem de güldürdü. Yarışmacı 2 bin TL’lik soruyu cevapladıktan sonra karşısına bir futbol sorusu çıktı. Futbol sorusunu doğru cevaplayan yarışmacı ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte ayrıntılar!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA