Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ilginç bir an yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Öznur Özdemir, hayat hikayesiyle yarışmaya damga vuran isimlerin arasında yer aldı. 2011 yılında beyin ameliyatı geçiren Milyoner yarışmacısı, hayatının dönüm noktasını anlattı. Yarışmacının güldüren klarnet detayı ve yaşadıkları, ünlü sunucuya ve seyircilere hem duygusal anlar yaşattı, hem de güldürdü. Yarışmacı 2 bin TL’lik soruyu cevapladıktan sonra karşısına bir futbol sorusu çıktı. Futbol sorusunu doğru cevaplayan yarışmacı ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte ayrıntılar!