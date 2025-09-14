Kim Milyoner Olmak İster’e katılan sosyal medya fenomeni şarkıcı müzik sorusunda elendi!

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan 743 bin takipçili sosyal medya fenomeni rapçi Hatice Sena Nazlı, müzik sorusunda elendi. İşte yarışmacının elendiği o soru!