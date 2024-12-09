Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu!
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu!

08.12.2024 | 23:55

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bugün yine büyük bir beğeniyle izlendi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de her hafta olduğu gibi bu hafta da başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Derya Gücüm isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolaylıkla ilerledi. Yarışmacının karşısına 10’uncu soruda aldığı karar yarışmacıyı üzüntüye boğdu. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

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