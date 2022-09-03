Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video
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ATV’nin sevilen reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün izleyicileri ile buluştu. Her hafta olduğu gibi ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Leyla Altıparmak isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek 200 bin TL’lik soruya kadar geldi. Ancak yarışmacının başarısından çok heyecanlı tavırları izleyicilerin ilgisini çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o yarışmacı!