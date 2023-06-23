Kim Milyoner Olmak İster’e "Umarım kaderim babamla aynı olmaz" diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an! | Video

ATV’nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 18 yaşındaki Yavuz Selim Ensari’nin performansı programa damga vurdu. Daha önce babasının yarışmaya katıldığını dile getiren yarışmacı, babasının elendiği soru gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getirse de benzer bir soruda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yaşananlar!