Video Yaşam Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video
Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video

Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video

15.10.2022 | 15:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da dehşet! Oğlunun düğününde eşini başından vurup öldürdü, kızını yaraladı | Video 00:40
Elazığ'da dehşet! Oğlunun düğününde eşini başından vurup öldürdü, kızını yaraladı | Video 15.10.2022 | 15:59
Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video 03:36
Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video 15.10.2022 | 15:45
Ahmet’in ihbarı 4 yavruyu kurtardı! | Video 01:43
Ahmet’in ihbarı 4 yavruyu kurtardı! | Video 15.10.2022 | 15:39
Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 01:24
Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 15.10.2022 | 15:17
Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 00:46
Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 15.10.2022 | 15:17
İstanbul’da 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada | Video 01:15
İstanbul'da 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada | Video 15.10.2022 | 14:24
Bahçelievler’de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 03:02
Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video 15.10.2022 | 14:09
Göcek’te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 00:26
Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 15.10.2022 | 14:09
İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 05:19
İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 15.10.2022 | 12:49
İzmir’de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 00:34
İzmir'de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 15.10.2022 | 12:49
Gaziantep’te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 00:58
Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 15.10.2022 | 12:48
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 00:31
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 15.10.2022 | 12:49
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 02:01
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 15.10.2022 | 11:33
Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül’ün eşi açıklama yaptı | Video 01:05
Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi açıklama yaptı | Video 15.10.2022 | 11:19
Bartın’daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: Ben bu acıya dayanamam! | Video 00:26
Bartın'daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: "Ben bu acıya dayanamam!" | Video 15.10.2022 | 11:02
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 04:07
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 15.10.2022 | 10:46
Bartın Amasra’daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım | Video 03:41
Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: "Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım" | Video 15.10.2022 | 10:27
Bartın’da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 01:49
Bartın'da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 15.10.2022 | 10:14
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 03:38
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 15.10.2022 | 10:03
Bursa’da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video 02:34
Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video 15.10.2022 | 09:25

Aksaray’da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkışırken, olay yerine gelen vatandaş ve diğer sürücülerin tedbirsiz ve bilinçsiz kurtarma çalışması herkesi korkuttu. Yoldan geçen araçlardan levye isteyen vatandaşların kimisi araç üzerine çıktı, kimisi de levyeyle sıkışan sürücüyü bilinçsizce kurtarmaya çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Ömer U. idaresindeki otomobil Sultanhanı ilçesi yakınlarına geldiğinde önünde seyreden Kemal A. yönetimindeki pancar yüklü Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine biriken vatandaşlar sıkışan sürücüye yardım etmek istedi.

Kurtarma ekipleri gelene kadar yoldan geçen araçlardan levye toplayan vatandaşların kimisi aracın üzerine çıktı, kimisi de levyeyle sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Bilinçsizce yapılan kurtarma çalışması kameralara yansırken, bir süre sonra olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıyı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA