Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video

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Aksaray’da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkışırken, olay yerine gelen vatandaş ve diğer sürücülerin tedbirsiz ve bilinçsiz kurtarma çalışması herkesi korkuttu. Yoldan geçen araçlardan levye isteyen vatandaşların kimisi araç üzerine çıktı, kimisi de levyeyle sıkışan sürücüyü bilinçsizce kurtarmaya çalıştı.
Kurtarma ekipleri gelene kadar yoldan geçen araçlardan levye toplayan vatandaşların kimisi aracın üzerine çıktı, kimisi de levyeyle sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Bilinçsizce yapılan kurtarma çalışması kameralara yansırken, bir süre sonra olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıyı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.