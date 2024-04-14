Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video
Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girip yoldan geçenleri korkutarak şaka yaptı. Cansız mankenin aniden hareket ettiğini gören vatandaşların kimi güldü, kimi vurmaya kalktı, kimi ise kendine güldü.
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