Video Yaşam Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video
Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video

Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video

14.04.2024 | 12:28

Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girip yoldan geçenleri korkutarak şaka yaptı. Cansız mankenin aniden hareket ettiğini gören vatandaşların kimi güldü, kimi vurmaya kalktı, kimi ise kendine güldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'da bir genç cansız manken kılığına girip giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye koyuldu. Yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket etmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu. Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri yüzlerce beğeni aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı | Video 01:25
Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı | Video 14.04.2024 | 13:04
Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video 02:09
Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video 14.04.2024 | 13:00
Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video 02:01
Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video 14.04.2024 | 12:28
İstanbul’da silahlı “tost ücreti” kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu | Video 03:34
İstanbul’da silahlı “tost ücreti” kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu | Video 14.04.2024 | 12:28
Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:17
Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 14.04.2024 | 12:25
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video 01:19
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video 14.04.2024 | 12:25
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video 03:45
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video 14.04.2024 | 11:08
Yanlış işlem döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu | Video 05:44
Yanlış işlem döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu | Video 14.04.2024 | 10:51
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 02:14
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 14.04.2024 | 08:27
Bozdoğan-25 operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Bozdoğan-25 operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı | Video 14.04.2024 | 08:27
Gölbaşı’nda mısır yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı | VİDEOHABER 00:06
Gölbaşı'nda mısır yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı | VİDEOHABER 13.04.2024 | 21:35
Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER 00:29
Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER 13.04.2024 | 17:42
Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı | Video 06:00
Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı | Video 13.04.2024 | 14:46
Beylikdüzü’nde “trafik magandaları” böyle yarıştı | Video 00:29
Beylikdüzü’nde “trafik magandaları” böyle yarıştı | Video 13.04.2024 | 14:52
Ümraniye’de karşı şeride geçip araca çarpan otomobil kamerada | Video 01:55
Ümraniye’de karşı şeride geçip araca çarpan otomobil kamerada | Video 13.04.2024 | 14:37
Sinop’ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu | Video 00:40
Sinop’ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu | Video 13.04.2024 | 13:58
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı | Video 02:19
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı | Video 13.04.2024 | 13:50
Aracında silahla vurulmuştu: Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı | Video 01:13
Aracında silahla vurulmuştu: Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı | Video 13.04.2024 | 12:36
Antalya’da 600 metre yükseklikte kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor | Video 06:02
Antalya'da 600 metre yükseklikte kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor | Video 13.04.2024 | 11:42
Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:23
Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 13.04.2024 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA