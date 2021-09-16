Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı | Video
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Ordu'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilkinin rahatlığı şaşırttı.
Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları tebessüm ettirdi. Mahalle sakinleri tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söylediler.