Kimseye aldırış etmedi, bir eliyle telefon tutup diğer eliyle minibüsü kullandı | Video
Gaziantep’te şehir içi yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntü pes dedirtti. Minibüsü tek eliyle sürmeye çalışan ve direksiyon başında telefonla konuşarak kural tanımaz şoför görenleri hayrete düşürdü. O anlar yolcuların kamerasına yansıdı.
Otobüs şoförün pes dedirten tavrı ise 20 Ağustos 2022 yılında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen ve 16 ölü, 21 yaralı kişinin yaralanması ile sonuçlanan otobüs kazasını akıllara getirdi.
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