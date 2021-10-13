Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video

Kocaeli Gebze İlçesinde kimyasal atıkları yağmur giderlerine boşalttığı iddia edilen şüpheli, 1 aylık takip sonucu yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak amacıyla yaptıkları ise görenleri hayrete düşürdü.

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde yağmur suyu giderlerine kimyasal atıkları boşaltıldığı şikâyeti üzerine harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan 1 aylık inceleme ve araştırma sonucunda, sanayi tesislerinde kendisine ait 34 plakalı vidanjör ile topladığı kimyasal atıkları, oluşturduğu düzenek ile yağmur suyu giderlerine boşaltan kişinin R.G. (36) olduğu belirlendi.

ETRAFINI KAPATIP BORU DÖŞEDİ

Jandarma topladığı deliller doğrultusunda Gebze Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararı ile şüpheliyi takibe aldı. R.G. vidanjörü ile kaçak döküm yaptığı alana geldiğinde gerçekleştirilen operasyon ile suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin fark edilmemek amacıyla branda ile etrafını çevrelediği alandan toprak zemine döşediği yaklaşık 6 metrelik boru ile atıkları yağmur suyu giderine döktüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince vidanjör ve yağmur suyu giderlerinden incelenmek üzere numuneler alındı.