Video Yaşam Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video
Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video

Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video

13.10.2021 | 16:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada | Video 04:30
Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada | Video 13.10.2021 | 16:53
Sancaktepe’de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler 00:11
Sancaktepe'de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler 13.10.2021 | 16:57
İstanbul Sancaktepe’de kaza sonrası kavga! Feci şekilde böyle darbettiler 00:11
İstanbul Sancaktepe'de kaza sonrası kavga! Feci şekilde böyle darbettiler 13.10.2021 | 16:59
Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video 01:04
Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video 13.10.2021 | 16:42
Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldı; o anlar kamerada 01:35
Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldı; o anlar kamerada 13.10.2021 | 16:42
Ankara’da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı 01:38
Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı 13.10.2021 | 16:34
Kastamonu’da polis servisi devrildi! 12 polis yaralandı | Video 00:47
Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralandı | Video 13.10.2021 | 16:34
Kiraladıkları villada kenevir yetiştiren 2 iranlı yakalandı 01:16
Kiraladıkları villada kenevir yetiştiren 2 iranlı yakalandı 13.10.2021 | 16:10
Otobanda feci kaza! Motokuryenin bacağı kırıldı | Video 00:37
Otobanda feci kaza! Motokuryenin bacağı kırıldı | Video 13.10.2021 | 15:55
İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video 01:23
İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video 13.10.2021 | 15:40
Faciadan dönülen kaza kamerada...Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü 02:41
Faciadan dönülen kaza kamerada...Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü 13.10.2021 | 15:36
Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada 04:30
Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada 13.10.2021 | 15:37
Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı 03:40
Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı 13.10.2021 | 15:23
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü 02:53
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü 13.10.2021 | 15:05
JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video 00:34
JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video 13.10.2021 | 15:00
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2’si ağır 4 yaralı 01:15
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2'si ağır 4 yaralı 13.10.2021 | 14:55
Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu | Video 00:58
Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu | Video 13.10.2021 | 14:58
Isparta’da emeklilikten sonra ’Ceviz uzmanı’ olan üreticiden yüksek verim tavsiyeleri 04:50
Isparta'da emeklilikten sonra 'Ceviz uzmanı' olan üreticiden yüksek verim tavsiyeleri 13.10.2021 | 12:05
Antalya’da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan müdahale ediliyor | Video 03:33
Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan müdahale ediliyor | Video 13.10.2021 | 14:05
Pakistanlı Mustafa’dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet 01:22
Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet 13.10.2021 | 14:44

Kocaeli Gebze İlçesinde kimyasal atıkları yağmur giderlerine boşalttığı iddia edilen şüpheli, 1 aylık takip sonucu yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak amacıyla yaptıkları ise görenleri hayrete düşürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde yağmur suyu giderlerine kimyasal atıkları boşaltıldığı şikâyeti üzerine harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan 1 aylık inceleme ve araştırma sonucunda, sanayi tesislerinde kendisine ait 34 plakalı vidanjör ile topladığı kimyasal atıkları, oluşturduğu düzenek ile yağmur suyu giderlerine boşaltan kişinin R.G. (36) olduğu belirlendi.

ETRAFINI KAPATIP BORU DÖŞEDİ

Jandarma topladığı deliller doğrultusunda Gebze Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararı ile şüpheliyi takibe aldı. R.G. vidanjörü ile kaçak döküm yaptığı alana geldiğinde gerçekleştirilen operasyon ile suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin fark edilmemek amacıyla branda ile etrafını çevrelediği alandan toprak zemine döşediği yaklaşık 6 metrelik boru ile atıkları yağmur suyu giderine döktüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince vidanjör ve yağmur suyu giderlerinden incelenmek üzere numuneler alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA