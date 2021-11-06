Kira ödemedin kavgasında 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Beykoz’da, dükkan sahibi ile kiracıları arasında çıkan kavgada kiracı Mahmut Sami Evci öldü, onun yanındaki 2 kişi yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Evci’yi bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan Salim Emre Hocaoğlu’nu gözaltına aldı. Şüpheli Salim Emre Hocaoğlu’nun emniyette verdiği ifadede; “Bıçağı salladığımı hatırlıyorum ama kime değdi bilmiyorum” dediği öne sürüldü. Şüpheli Emre Hocaoğlu ile birlikte gözaltına alınan annesi Belgin Karaca ve ablası Sevim Merve Hocaoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.