Video Yaşam Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video

Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video

06.07.2023 | 08:33

Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gültepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi. Görüntüler de ev sahibinin oğlunun yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 01:58
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 06.07.2023 | 08:33
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 01:19
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 06.07.2023 | 08:22
D-130’daki kazada araçlar takla attı, trafik durdu: 4 yaralı | Video 02:36
D-130’daki kazada araçlar takla attı, trafik durdu: 4 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:18
Alkollü sürücü plaka tanıma sistemi direğine çarptı: 1 yaralı | Video 00:34
Alkollü sürücü plaka tanıma sistemi direğine çarptı: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:20
Şanlıurfa’da akraba kavgasında 1’i polis 3 yaralı | Video 02:53
Şanlıurfa'da akraba kavgasında 1’i polis 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:18
Şişli’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video 01:33
Şişli’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:18
Otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 01:05
Otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 01:21
Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video 01:08
Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video 05.07.2023 | 16:52
Gaziantep’te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video 00:51
Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video 05.07.2023 | 16:35
Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video 00:14
Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video 05.07.2023 | 16:32
Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı! | Video 00:51
Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı! | Video 05.07.2023 | 14:47
Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı! | Video 01:15
Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı! | Video 05.07.2023 | 16:03
Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurtuldu | Video 02:10
Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurtuldu | Video 05.07.2023 | 15:22
Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video 04:59
Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video 05.07.2023 | 15:22
Basra Körfezi’ne kadar giden Dicle Nehri’nde korkutan görüntü | Video 07:57
Basra Körfezi’ne kadar giden Dicle Nehri’nde korkutan görüntü | Video 05.07.2023 | 15:22
Hemşire eşini öldüren koca: Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 02:46
Hemşire eşini öldüren koca: "Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 05.07.2023 | 15:22
Hemşire eşini öldüren koca: Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 02:46
Hemşire eşini öldüren koca: "Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 05.07.2023 | 14:48
6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video 01:47
6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video 05.07.2023 | 14:35
Dedesinden kalan tüfekle oynarken kendini vurdu! | Video 01:06
Dedesinden kalan tüfekle oynarken kendini vurdu! | Video 05.07.2023 | 13:34
İstanbul’daki kaçak göçmen denetimi: 354’ü kaçak çıktı | Video 06:16
İstanbul'daki kaçak göçmen denetimi: 354'ü kaçak çıktı | Video 05.07.2023 | 13:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA