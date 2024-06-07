Video Yaşam Kiracı-ev sahibi çekişmesinde böylesi görülmedi | Video
Kiracı-ev sahibi çekişmesinde böylesi görülmedi | Video

Kiracı-ev sahibi çekişmesinde böylesi görülmedi | Video

07.06.2024 | 12:41

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre, oturduğu evin kapısının dışarıdan köpük silikon çekilerek kapatılması sonrasında kiracı, ev sahibinden şikayetçi oldu. Kapıyı zorla açan kiracı şaşkınlığını gizleyemezken, "Benim hiç düşmanım yok, bunu büyük ihtimalle ev sahibi yapmış olabilir" dedi. Ayağının bir buçuk aydır alçıda olduğunu ev sahibi ise, iddiayı reddetti.

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Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi A.E., kiracısı İlhan Soylu'dan evden çıkmasını istedi. Emekli maaşı ile geçindiğini söyleyen Soylu, uygun fiyata ev bulamayınca evden çıkamadı. Soylu'nun evden çıkmaması üzerine iki taraf mahkemelik oldu. Dün sabah saatlerinde evden çıkmak istediği esnada kapısının köpük silikonla kapatıldığını ve açılmadığını fark eden kiracı İlhan Soylu, yarım saatlik uğraşın ardından zorla kapıyı açtı. Kapıyı açan Soylu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ev sahibinin kapıyı inşaat malzemesi ile mühürlediğini iddia eden Soylu, yaşanan olayın ardından karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

Kiracı İlhan Soylu, sabah kapıyı açmak istediğinde kapının açılmadığını ifade ederek, "Kapıyı açmak için zorladık. Acaba anahtar mı bozuldu derken, kapıyı zorla açtım ama manzara bu şekildeydi. Bunu büyük ihtimalle ev sahibi yapmış olabilir. Benim burada hiç düşmanım yok, aşağıdaki esnaf arkadaşlarımın hepsi beni sever. Ev sahibi benim evden çıkmamı istedi. Çıkmak istemeyince biz de kendisiyle mahkemelik olduk. Bir üst mahkemeye itirazımız var. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Çünkü böyle bir şeyi başka kimse yapmaz, benim düşmanım yok. Rahatsızlandıktan sonra emekli oldum. 12 bin lira maaş alıyorum. Ev arıyorum bulamıyorum. Çünkü 20-25 bin liradan aşağıya ev yok. Memleketteki evim depremde hasar gördü oraya da gidemiyorum. Kimseyi mağdur durumda bırakmak istemiyorum ama çaresizim yani. Sabah kalkınca böyle bir durumla karşılaşınca en yakın emniyete giderek bu durumdan şikayetçi oldum" dedi.

Telefonla kendisine ulaşılan ev sahibi A.E. ise olayla bir ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, ayağının bir buçuk aydır alçıda olduğunu böyle bir olayı yapmasının mümkün olamayacağını ifade etti.

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