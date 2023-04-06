Kiracısı evi bırakıp kaçtı, hırsız gibi girdiği kendi evinde büyü buldu | Video
Bursa'da 2 aylık kirayı ödemeyerek kaçan kiracının gittiğini ev arayan başka bir kişinin aramasıyla öğrenen ev sahibi Burak Aslan, kendi evine hırsız gibi girdi. Burak Aslan eve girince gördükleri karşısında şoka girerken evde bulduğu büyü nedeniyle eve girmeye korkar olduğunu söyledi.
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